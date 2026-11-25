Die American Water Works-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die American Water Works-Anteile bei 74.36 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die American Water Works-Aktie investierten, hätten nun 134.481 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (150.40 USD), wäre das Investment nun 20’225.93 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102.26 Prozent vermehrt.

Am Markt war American Water Works jüngst 29.33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch