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American Tower Aktie 14546493 / US03027X1000

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Lohnende American Tower-Investition? 01.09.2026 16:02:23

S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Tower von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen American Tower-Investment verlieren können.

American Tower
141.99 CHF 0.19%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem American Tower-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 180.79 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das American Tower-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.531 American Tower-Anteilen. Die gehaltenen American Tower-Aktien wären am 31.08.2026 971.85 USD wert, da der Schlussstand 175.70 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.82 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte American Tower einen Börsenwert von 82.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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