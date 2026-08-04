American Tower Aktie 14546493 / US03027X1000
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Tower von vor 3 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in American Tower-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 3 Jahren wurde das American Tower-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das American Tower-Papier an diesem Tag 184.77 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.541 American Tower-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 93.63 USD, da sich der Wert eines American Tower-Papiers am 03.08.2026 auf 173.00 USD belief. Mit einer Performance von -6.37 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war American Tower jüngst 80.88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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