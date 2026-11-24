Das American Tower-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des American Tower-Papiers betrug an diesem Tag 199.32 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die American Tower-Aktie investierten, hätten nun 5.017 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des American Tower-Papiers auf 179.31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 899.61 USD wert. Mit einer Performance von -10.04 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für American Tower eine Börsenbewertung in Höhe von 85.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch