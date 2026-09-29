S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Tower von vor 3 Jahren verdient

Am 29.09.2023 wurden American Tower-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der American Tower-Aktie betrug an diesem Tag 164.45 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 60.809 American Tower-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’215.87 USD, da sich der Wert eines American Tower-Papiers am 28.09.2026 auf 168.00 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2.16 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von American Tower betrug jüngst 78.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch