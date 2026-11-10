S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Tower-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades American Tower-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das American Tower-Papier bei 105.71 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die American Tower-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 94.598 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 189.00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 17’879.10 USD wert. Mit einer Performance von +78.79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von American Tower belief sich zuletzt auf 87.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch