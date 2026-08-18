American Tower Aktie 14546493 / US03027X1000
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Tower-Investment von vor 10 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in American Tower-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit American Tower-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das American Tower-Papier an diesem Tag bei 114.35 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in American Tower-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 87.451 American Tower-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (172.23 USD), wäre die Investition nun 15’061.65 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50.62 Prozent zugenommen.
American Tower wurde jüngst mit einem Börsenwert von 81.88 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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