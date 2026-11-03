S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Tower von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde das American Tower-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 280.60 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das American Tower-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.564 American Tower-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 671.06 USD, da sich der Wert eines American Tower-Papiers am 02.11.2026 auf 188.30 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 32.89 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von American Tower betrug jüngst 87.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch