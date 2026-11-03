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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Tower von vor 5 Jahren gekostet
Anleger, die vor Jahren in American Tower-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 5 Jahren wurde das American Tower-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 280.60 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das American Tower-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.564 American Tower-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 671.06 USD, da sich der Wert eines American Tower-Papiers am 02.11.2026 auf 188.30 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 32.89 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von American Tower betrug jüngst 87.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu American Tower Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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