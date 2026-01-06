S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Tower-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das American Tower-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die American Tower-Anteile bei 98.26 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die American Tower-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.018 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.01.2026 179.37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 176.25 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 79.37 Prozent.

American Tower war somit zuletzt am Markt 81.69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch