S&P 500-Papier American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American International Group (AIG) von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden American International Group (AIG)-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das American International Group (AIG)-Papier bei 59.50 USD. Bei einem American International Group (AIG)-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.807 American International Group (AIG)-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (74.17 USD), wäre die Investition nun 1’246.55 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 24.66 Prozent vermehrt.

Der American International Group (AIG)-Wert an der Börse wurde auf 38.73 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch