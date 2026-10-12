American International Group Aktie 10315741 / US0268747849
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American International Group (AIG)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American International Group (AIG)-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 3 Jahren wurden American International Group (AIG)-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 61.14 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.636 American International Group (AIG)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des American International Group (AIG)-Papiers auf 77.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126.01 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26.01 Prozent gesteigert.
American International Group (AIG) wurde am Markt mit 40.17 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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