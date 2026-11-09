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|Profitable American International Group (AIG)-Anlage?
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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American International Group (AIG)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen American International Group (AIG)-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die American International Group (AIG)-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der American International Group (AIG)-Aktie betrug an diesem Tag 62.85 USD. Bei einem American International Group (AIG)-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.911 American International Group (AIG)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 77.75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’237.07 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 23.71 Prozent gesteigert.
American International Group (AIG) wurde am Markt mit 40.41 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu American International Group (AIG) Inc.
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