S&P 500-Papier American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American International Group (AIG)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 31.08.2016 wurde die American International Group (AIG)-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 59.83 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.671 American International Group (AIG)-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 76.93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128.58 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 128.58 USD entspricht einer Performance von +28.58 Prozent.

Zuletzt verbuchte American International Group (AIG) einen Börsenwert von 40.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch