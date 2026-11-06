S&P 500-Papier American Electric Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Electric Power von vor 10 Jahren verdient

Am 06.11.2016 wurde das American Electric Power-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die American Electric Power-Anteile bei 62.40 USD. Bei einem American Electric Power-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.603 American Electric Power-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen American Electric Power-Papiere wären am 05.11.2026 203.16 USD wert, da der Schlussstand 126.77 USD betrug. Mit einer Performance von +103.16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

American Electric Power wurde am Markt mit 70.18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch