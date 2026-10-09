S&P 500-Papier American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Electric Power von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der American Electric Power-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren American Electric Power-Anteile 61.79 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die American Electric Power-Aktie investierten, hätten nun 161.838 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des American Electric Power-Papiers auf 122.32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’796.08 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 97.96 Prozent.

American Electric Power markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 66.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch