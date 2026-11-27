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|American Electric Power-Investition im Blick
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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Electric Power-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen American Electric Power-Investment verdienen können.
Am 27.11.2021 wurden American Electric Power-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die American Electric Power-Anteile bei 82.55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.211 American Electric Power-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des American Electric Power-Papiers auf 127.59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154.56 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54.56 Prozent zugenommen.
Am Markt war American Electric Power jüngst 69.29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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