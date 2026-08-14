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American Electric Power Aktie 905988 / US0255371017

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Lohnende American Electric Power-Anlage? 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Papier American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Electric Power-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in American Electric Power-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

American Electric Power
101.38 CHF -0.19%
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Vor 10 Jahren wurden American Electric Power-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 67.55 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die American Electric Power-Aktie investiert hat, hat nun 1.480 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 125.38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 185.61 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85.61 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von American Electric Power belief sich jüngst auf 68.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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