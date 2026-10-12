Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ameren von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren in Ameren eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 1 Jahr wurde die Ameren-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 103.67 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die Ameren-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 96.460 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’857.24 USD, da sich der Wert eines Ameren-Papiers am 09.10.2026 auf 102.19 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1.43 Prozent vermindert.
Ameren wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28.21 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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