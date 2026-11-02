S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ameren-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 02.11.2016 wurde das Ameren-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Ameren-Anteile bei 48.65 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Ameren-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 205.550 Ameren-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2026 22’721.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110.54 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 127.21 Prozent vermehrt.

Ameren markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch