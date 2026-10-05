Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ameren-Investment von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Ameren-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Ameren-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 47.71 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20.960 Ameren-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 99.94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’094.74 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 109.47 Prozent.
Der Marktwert von Ameren betrug jüngst 27.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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