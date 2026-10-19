Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameren von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Ameren eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 19.10.2023 wurde das Ameren-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ameren-Aktie an diesem Tag 77.65 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.288 Ameren-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 106.08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136.61 USD wert. Mit einer Performance von +36.61 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Ameren einen Börsenwert von 29.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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