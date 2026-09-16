S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile bei 6.05 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investiert hat, hat nun 165.289 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 504.20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83’338.84 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 8’233.88 Prozent gleich.

Der Börsenwert von AMD (Advanced Micro Devices) belief sich jüngst auf 804.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch