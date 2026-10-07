S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 106.45 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investierten, hätten nun 9.394 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile wären am 06.10.2026 6’100.70 USD wert, da der Schlussstand 649.42 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 510.07 Prozent zugenommen.

AMD (Advanced Micro Devices) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.03 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch