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Rentable AMD (Advanced Micro Devices) -Investition? 26.08.2026 16:02:25

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

AMD
391.43 CHF 2.85%
Kaufen Verkaufen

Am 26.08.2025 wurden AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 166.62 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6.002 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’875.89 USD, da sich der Wert eines AMD (Advanced Micro Devices) -Anteils am 25.08.2026 auf 479.18 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +187.59 Prozent.

Der Marktwert von AMD (Advanced Micro Devices) betrug jüngst 744.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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