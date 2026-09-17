Altria Aktie 1331740 / US02209S1033
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Altria-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Altria-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Altria-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 65.51 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 152.648 Altria-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Altria-Aktie auf 70.10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’700.66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7.01 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Altria betrug jüngst 116.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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