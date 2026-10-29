S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Altria-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Altria-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Altria-Anteile bei 44.11 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 226.706 Altria-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 72.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’547.27 USD wert. Damit wäre die Investition um 65.47 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Altria belief sich zuletzt auf 122.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch