S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allstate von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Allstate-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 200.31 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4.992 Allstate-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 259.57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’295.84 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 29.58 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Allstate eine Börsenbewertung in Höhe von 65.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch