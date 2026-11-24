Heute vor 10 Jahren wurde das Allstate-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 72.40 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.381 Allstate-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (265.28 USD), wäre das Investment nun 366.41 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 266.41 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Allstate eine Marktkapitalisierung von 66.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch