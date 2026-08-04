Allstate Aktie 72015 / US0200021014
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allstate-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Allstate-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Allstate-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Allstate-Anteile bei 68.62 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 145.730 Allstate-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 03.08.2026 auf 262.68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38’280.38 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 282.80 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Allstate betrug jüngst 68.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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