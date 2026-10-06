S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Allstate-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 208.83 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 47.886 Allstate-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 10’760.43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 224.71 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +7.60 Prozent.

Der Börsenwert von Allstate belief sich jüngst auf 56.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch