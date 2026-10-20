Allstate Aktie 72015 / US0200021014
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Allstate-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Allstate-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Allstate-Papier bei 128.34 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Allstate-Aktie investiert, befänden sich nun 7.792 Allstate-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Allstate-Anteile wären am 19.10.2026 1’923.41 USD wert, da der Schlussstand 246.85 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 92.34 Prozent gleich.
Allstate erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 62.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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