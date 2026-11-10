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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Allstate-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 3 Jahren wurden Allstate-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Allstate-Papier bei 130.32 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Allstate-Aktie investierten, hätten nun 7.673 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’947.44 USD, da sich der Wert einer Allstate-Aktie am 09.11.2026 auf 253.79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94.74 Prozent gesteigert.
Allstate wurde jüngst mit einem Börsenwert von 62.71 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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