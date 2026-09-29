Allstate Aktie 72015 / US0200021014
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Allstate-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Allstate-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Allstate-Aktie bei 68.64 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Allstate-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14.569 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’315.12 USD, da sich der Wert einer Allstate-Aktie am 28.09.2026 auf 227.55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 231.51 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Allstate zuletzt 57.44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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