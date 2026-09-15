Allstate Aktie 72015 / US0200021014
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allstate-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Allstate-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Allstate-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 108.78 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Allstate-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 91.929 Allstate-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Allstate-Papiers auf 258.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23’761.72 USD wert. Damit wäre die Investition 137.62 Prozent mehr wert.
Allstate wurde jüngst mit einem Börsenwert von 64.28 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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