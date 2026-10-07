S&P 500-Papier Alliant Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliant Energy von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das Alliant Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 68.07 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Alliant Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 146.908 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 65.49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’620.98 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 3.79 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Alliant Energy belief sich zuletzt auf 16.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch