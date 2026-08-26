S&P 500-Papier Alliant Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliant Energy von vor 5 Jahren verdient

Die Alliant Energy-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60.59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 165.044 Alliant Energy-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (68.34 USD), wäre das Investment nun 11’279.09 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12.79 Prozent angewachsen.

Alliant Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17.72 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch