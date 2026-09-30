Alliant Energy Aktie 804371 / US0188021085
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Alliant Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alliant Energy von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Alliant Energy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Die Alliant Energy-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 38.31 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26.103 Alliant Energy-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’679.46 USD, da sich der Wert eines Alliant Energy-Anteils am 29.09.2026 auf 64.34 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 67.95 Prozent vermehrt.
Der Alliant Energy-Wert an der Börse wurde auf 16.40 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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