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|Lukratives Alliant Energy-Investment?
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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alliant Energy von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Alliant Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 25.11.2016 wurden Alliant Energy-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Alliant Energy-Aktie an diesem Tag 36.35 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Alliant Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.751 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 72.58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 199.67 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +99.67 Prozent.
Der Börsenwert von Alliant Energy belief sich jüngst auf 18.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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