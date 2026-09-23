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Alliant Energy Aktie 804371 / US0188021085

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Lohnendes Alliant Energy-Investment? 23.09.2026 16:02:27

S&P 500-Papier Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliant Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Alliant Energy-Investment verdienen können.

Alliant Energy
52.51 CHF -1.96%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Alliant Energy-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 57.25 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Alliant Energy-Aktie investiert hat, hat nun 1.747 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Alliant Energy-Papiers auf 64.62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112.87 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12.87 Prozent erhöht.

Alliant Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.80 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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