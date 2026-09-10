S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Allegion von vor einem Jahr bedeutet

Am 10.09.2025 wurde das Allegion-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 170.43 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Allegion-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.868 Allegion-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (151.73 USD), wäre die Investition nun 890.28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.97 Prozent verringert.

Der Allegion-Wert an der Börse wurde auf 13.27 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch