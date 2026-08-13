Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
13.08.2026 10:02:20
S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allegion-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Allegion-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde die Allegion-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 169.62 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.590 Allegion-Aktien. Die gehaltenen Allegion-Aktien wären am 12.08.2026 97.93 USD wert, da der Schlussstand 166.11 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2.07 Prozent verringert.
Insgesamt war Allegion zuletzt 14.34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Allegion PLC
|
13.08.26
|S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allegion-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allegion von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.07.26
|S&P 500-Wert Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allegion-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
23.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
23.07.26
|S&P 500-Titel Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allegion-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Allegion PLC
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.