S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allegion-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die Allegion-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 169.62 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.590 Allegion-Aktien. Die gehaltenen Allegion-Aktien wären am 12.08.2026 97.93 USD wert, da der Schlussstand 166.11 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2.07 Prozent verringert.

Insgesamt war Allegion zuletzt 14.34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch