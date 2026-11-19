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19.11.2026 10:02:05
S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allegion von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Allegion-Einstiegs gewesen.
Am 19.11.2021 wurde die Allegion-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 133.80 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Allegion-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 74.738 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 187.82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14’037.37 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40.37 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Allegion betrug jüngst 15.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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