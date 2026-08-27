Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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27.08.2026 10:02:02
S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allegion von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Allegion eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurde das Allegion-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 141.49 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Allegion-Aktie investiert hat, hat nun 70.676 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.08.2026 11’328.01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 160.28 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13.28 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Allegion eine Marktkapitalisierung von 13.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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