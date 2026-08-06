Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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06.08.2026 10:02:29
S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allegion von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Allegion-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 10 Jahren wurde die Allegion-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Allegion-Aktie bei 71.41 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 140.036 Allegion-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 23’607.34 USD, da sich der Wert eines Allegion-Papiers am 05.08.2026 auf 168.58 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 136.07 Prozent vermehrt.
Allegion wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.06 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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