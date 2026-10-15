Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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15.10.2026 10:02:02
S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Allegion-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Allegion-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 103.48 USD. Bei einem Allegion-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.966 Allegion-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 147.37 USD, da sich der Wert eines Allegion-Anteils am 14.10.2026 auf 152.50 USD belief. Mit einer Performance von +47.37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Allegion einen Börsenwert von 13.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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