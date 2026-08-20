Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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20.08.2026 10:02:04
S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Allegion-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Allegion-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 107.63 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Allegion-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9.291 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Allegion-Anteile wären am 19.08.2026 1’512.22 USD wert, da der Schlussstand 162.76 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 51.22 Prozent gleich.
Am Markt war Allegion jüngst 13.60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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