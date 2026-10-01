Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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01.10.2026 10:02:04
S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Allegion-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Die Allegion-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Allegion-Aktie letztlich bei 68.91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14.512 Allegion-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’231.46 USD, da sich der Wert eines Allegion-Anteils am 30.09.2026 auf 153.77 USD belief. Damit wäre die Investition 123.15 Prozent mehr wert.
Allegion war somit zuletzt am Markt 13.21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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