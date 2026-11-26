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|Lukrativer Allegion-Einstieg?
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26.11.2026 10:02:03
S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Allegion-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Allegion-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 67.91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.473 Allegion-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 283.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 192.20 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 183.02 Prozent.
Allegion wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.02 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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