Alexandria Real Estate Equities Aktie 651794 / US0152711091
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alexandria Real Estate Equities von vor einem Jahr bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie gebracht.
Das Alexandria Real Estate Equities-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 85.14 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investiert, befänden sich nun 11.745 Alexandria Real Estate Equities-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Alexandria Real Estate Equities-Anteile wären am 16.09.2026 628.61 USD wert, da der Schlussstand 53.52 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37.14 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Alexandria Real Estate Equities zuletzt 9.23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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