Alexandria Real Estate Equities Aktie 651794 / US0152711091
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alexandria Real Estate Equities von vor 10 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Alexandria Real Estate Equities-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Alexandria Real Estate Equities-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 103.88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9.626 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Alexandria Real Estate Equities-Papiers auf 45.21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 435.21 USD wert. Mit einer Performance von -56.48 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alexandria Real Estate Equities wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8.00 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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